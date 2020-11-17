Shahzoda - Sog`inib (DNDM REMIX)

Shahzoda — Sog`inib (DNDM REMIX)
Ijrochi: Shahzoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 908
Hajmi: 4.40 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-11-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Sog`inib (DNDM REMIX)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 908 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Sog`inib (DNDM REMIX) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00