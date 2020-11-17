Shahzoda - Sog`inib (DNDM REMIX)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|908
|Hajmi:
|4.40 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2020
Qo'shiq haqida
Shahzodaning «Sog`inib (DNDM REMIX)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 908 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Sog`inib (DNDM REMIX) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.