Shahzoda - Bu dunyo mehmonxona
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|76
|Hajmi:
|8.36 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2015
Qo'shiq haqida
«Bu dunyo mehmonxona» qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 76 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Bu dunyo mehmonxona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.