Ноябрь 2015
75 треков за месяц.
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Elbek & Shahzoda & Jamshid
Надежда в сердцах
03:25
Otabek Muhammadzohid
San o'zing
03:57
Aziz Rametov & Madina Mumtoz
Turnalar
02:53
Gulsanam Mamazoitova
Buxorcha
03:44
Diyor Mahkamov
Sevar edim
04:06
Dildora Niyozova
Davring keldimi do'stim
02:58
Bojalar
Ona 2015
04:24
Bahriddin Zuhriddinov
Muyassarxon
03:12
Asilbek
Xorazm go'zali
03:57
Sharq
Yolg'izim
03:44
Shahzoda
Мой золотой (extended version)
04:33
Gulasal Abdullayeva
Yagonang
03:09
Shahzod Murodov
Jonim, O'zbekistonim
04:29
Sardor Mamadaliyev
Singlim
03:31
Nargiz
Sevsang aytginda
03:38
Maysara
Yalola
03:07
Manzura & Tohir Usmonov
Aytolmay
03:21
Gulsanam Mamazoitova
Bexabarim
02:52
Bahriddin Zuhriddinov
Go'zal qizcha
03:44
Aziz Rametov
Seni yodga olib
02:56
Asilbek
Nodira
03:26
Bahrom Nazarov
Hasratim bor (slow)
04:04
Anvar Sanayev
Oh dedim
03:42
Ali Otajonov
Raqsga tush
03:08
Yodgor Mirzajonov
Xivali
03:01
Ulug'bek Ismailov
Keraksan
03:45
Shoxrux
Этот бит
03:22
Xo'ja
Танцуй со мной
03:38
Shahzoda
Думаю о тебе (DJ Kiruz Dutch mix)
04:29
Otabek Muhammadzohid
Elimda Navro'z
03:00
Nilufar Usmonova
Потерял
03:31
Muzaffar Mirzarahimov
Yondirdi
04:06
Munisa Rizayeva
Sacramento (remix)
02:34
Sardor Mamadaliyev
Lazgi
04:12
Otabek Muhammadzohid
Bu qanday gul
04:00
Madina Mumtoz
Qo'shchinor
03:56
Lola
Imagine (Solo version)
02:55
Jasur Umirov
Shaharda bitta
02:56
Iroda Dilroz
Salom
03:07
Gulsanam Mamazoitova
Aldandim
03:47
Bojalar
Boyvachcha (Remix 2015)
02:45
Asilbek
Mehribonim
04:39
Abdurashid Yo'ldoshev
Robiya
03:47
Ulug'bek Rahmatullayev
Ona 2015
04:41
Shoxrux
Muzikayf
03:30
Tolibjon Isroilov
Zulfing
03:34
Gulsanam Mamazoitova
По лестнице
03:22
Zarba
Aql va yurak (Saman)
02:43
Jasurxan Gaipov
Mohitabonim
03:22
Farrux Sobirov
Kechir
03:05
Zarba
Gap egasini topadi (Saman)
02:22
Xushnud
Bum-bum
02:38
Xushnud
Choralar izlaydi
03:24
Xushnud
Oshig'ing
04:26
Xushnud
Sevaman
04:18
Ayyom guruhi
Yoshlik
04:15
Ayyom guruhi
Yor-yorlar
03:44
Ayyom guruhi
So'ra
03:57
Ayyom guruhi
Sarob
03:47
Ayyom guruhi
Qol demagin
03:10
Ayyom guruhi
Popuri
06:40
Bojalar
Baxtli bo'lgin
02:50
Asilbek
Mazalim
04:08
Afruz
Gulira'no
03:58
Abdurashid Yo'ldoshev
Daryo
04:11
Lola
Yaralangan qanot
03:44
Shahzoda
Bu dunyo mehmonxona
03:37
Otabek Mutalxo'jayev
Shokoladim mani
03:16
Zoirbek
Katta odam
03:18
Budur
Bardosh
03:09
Farrux Sobirov
Sevgim olov
04:30
Bahriddin Zuhriddinov
Shayton sharobin ichma
05:06
Shahnozabonu
Boringga shukur
03:14
Dilnoza Akbarova
Seva olasanmu
04:07
Dilnoza Akbarova & Bolalar
Istiqlol
04:17
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