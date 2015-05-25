Shahriyor - O'rik gullaganda

Shahriyor — O'rik gullaganda
Ijrochi: Shahriyor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 319
Hajmi: 8.00 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-05-2015
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'rik gullaganda» qo'shig'ini Shahriyor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 25-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 319 marta tinglangan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda».

Shahriyor - O'rik gullaganda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00