Май 2015
50 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bojalar
Assalomu aleykum
03:02
Afsona
Meni esla
03:22
Munisa Rizayeva & Shahzod Murodov
Qiynama
02:55
Jasurxan Gaipov
Bedavo
03:11
Hamroz
Yodimdasan
02:52
Shahriyor
O'rik gullaganda
03:28
Bolalar
Jonim
03:40
Zoirbek
Ruhsora
03:23
Isroil Saidumarov
Eslarmisan
03:29
Hamroz
Singlim
03:25
Sardor Rahimxon
Malikam endi qara (remix)
03:03
Munisa Rizayeva
Joningga jonim
02:53
Munisa Rizayeva
Qaylarda
03:13
Hilola Hamidova
E O A
03:54
Iroda Dilroz
Sog'indim
04:03
Sardor Rahimxon
Farishtam
03:34
Doston Uzoqov
Taomlar
03:28
Doston Ubaydullayev
Yoshlik
03:16
Lola
Xayr (acoustic)
03:08
Ulug'bek Rahmatullayev & Shahzoda
Rashq
03:15
Doston Uzoqov
Zor aylab
03:14
Dilshod Ali
Dilbarim
03:37
Gulasal Abdullayeva
Doiraning zarbasi
03:14
Ozodbek Nazarbekov
Aytib ber (live)
04:42
Daler Xonzoda
Вспоминай
03:36
Daler Xonzoda
Sog'inganda
04:01
Daler Xonzoda
Одинок
02:38
Daler Xonzoda
Music
03:32
Daler Xonzoda
Maria
02:44
Daler Xonzoda
Любовь восточная
03:00
Daler Xonzoda
Esleme (karakalpakian)
03:56
Daler Xonzoda
Eslama
03:56
Daler Xonzoda
Cosmonauts
02:38
Daler Xonzoda
Burdai dili man
04:14
Daler Xonzoda
Ayyor yorim
03:01
Daler Xonzoda
Ayyar yarim (karakalpakian)
03:01
Daler Xonzoda
You felt in love
04:42
Daler Xonzoda
Turo mexom didan
03:09
Daler Xonzoda
Сказка
03:15
Nasiba Abdullayeva
Aylonay (remake 2015)
02:58
Shohruh Mirzo
Bir qadam
03:48
Shohruhxon & Bojalar
Taksidaman
03:22
Saida
Tirnama
03:37
Aziz Rametov & Diyora
Unutish qiyin
03:50
Aziz Rametov
Sog'inaman (slow)
03:39
Yodgor Mirzajonov & Shohzamon
Yo'llarimiz ayro
03:35
Aziz Rametov
Москва
03:54
Aziz Rametov
You my heart (slow)
04:34
Abdulatif Kamol
Sara yo'q
03:17
Dilso'z
Do'st
03:16
Главная
»
Архив по годам
»
2015
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00