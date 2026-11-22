Shahlo Salayeva - Do'g'ibdi
|Ijrochi:
|Shahlo Salayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.42 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
Shahlo Salayevaning «Do'g'ibdi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Shahlo Salayeva ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko'r bo'lasan», «Yomon qiz», «Nega». Bu Shahlo Salayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahlo Salayeva - Do'g'ibdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.