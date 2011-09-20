Sevinch Mo'minova - Men bu sen

Sevinch Mo'minova — Men bu sen
Ijrochi: Sevinch Mo'minova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 180
Hajmi: 8.72 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-09-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Men bu sen» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 180 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».

Sevinch Mo'minova - Men bu sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00