Sevinch Mo'minova - Men bu sen
|Ijrochi:
|Sevinch Mo'minova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|180
|Hajmi:
|8.72 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-09-2011
Qo'shiq haqida
«Men bu sen» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 20-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 180 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».
Sevinch Mo'minova - Men bu sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.