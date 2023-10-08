Sayyoraxon Baltayeva - Kredit
|Ijrochi:
|Sayyoraxon Baltayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|167
|Hajmi:
|3.17 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2023
Qo'shiq haqida
«Kredit» — Sayyoraxon Baltayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 167 marta tinglangan. Sayyoraxon Baltayeva ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mani yorim Krutoy», «Yonar yurak». Bu Sayyoraxon Baltayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sayyoraxon Baltayeva - Kredit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.