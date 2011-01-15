Sardor - Tusa
|Ijrochi:
|Sardor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|154
|Hajmi:
|7.86 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2011
Qo'shiq haqida
«Tusa» qo'shig'ini Sardor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 154 marta tinglangan. Sardor ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgi iztirobi», «Afsus», «Rep aytaman».
Sardor - Tusa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.