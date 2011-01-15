Sardor - Tusa

Sardor — Tusa
Ijrochi: Sardor
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 154
Hajmi: 7.86 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tusa» qo'shig'ini Sardor ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 154 marta tinglangan. Sardor ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgi iztirobi», «Afsus», «Rep aytaman».

Sardor - Tusa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00