Sardor
11 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Shokir & Sardor & Jasur
Asragin meni II
01:53
Sardor & Davron
Sevgi iztirobi
03:38
Sardor & ShouBiz
Bu hayot
03:19
Sardor & USB
Ey do'stim
03:22
Sardor
Tusa
03:24
Sardor
Sog'inch
03:16
Sardor
Rep aytaman
02:36
Sardor
Maktab
03:35
Sardor
Dikiy klub (Дикий клуб)
03:40
Sardor
Bevafo sevgi
03:37
Sardor
Afsus
03:55
Hamkorlikdagi ijrochilar
Shokir
1 ta qo'shiq
Davron
1 ta qo'shiq
Jasur
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Sardor
Yangi qo'shiqlar
Erkin Xudoyqulov — To'y bola
Aziz Yuldashev — Sen bittasan
DJ PR — Маша выросла — где мой Медведь
RB Kuz Muz — Россия — мощь
Михалыч — Концерт давно окончен
Moonwalkersmusic — Четверг утречко
Artvenka — Милый, я не банкомат
Орёл — Эх, стримеры, стримеры, вы забрали все деньги мои
Moonwalkersmusic — Берегите себя
Серый и Душа — Простите нас, родители
Moonwalkersmusic — Вечер, тишина
RB Kuz Muz — И платим за грехи мы сами
Nata_shi — А ты приедь
Ingvar — Не звони мне пьяной не звони (Полная версия)
Анна Епихина — Я его никому не отдам (Полная версия)
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00