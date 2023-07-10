Sardor Tairov - Gulim

Sardor Tairov — Gulim
Ijrochi: Sardor Tairov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 888
Hajmi: 6.17 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 10-07-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulim» qo'shig'ini Sardor Tairov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 888 marta tinglangan. Sardor Tairov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Majbur», «Malikam», «Hasrat».

Sardor Tairov - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00