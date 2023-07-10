Sardor Tairov - Gulim
|Ijrochi:
|Sardor Tairov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 888
|Hajmi:
|6.17 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-07-2023
Qo'shiq haqida
«Gulim» qo'shig'ini Sardor Tairov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 10-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 888 marta tinglangan. Sardor Tairov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Majbur», «Malikam», «Hasrat».
Sardor Tairov - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.