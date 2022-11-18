Sardor Shukurov - Jannatim onam
|Ijrochi:
|Sardor Shukurov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|474
|Hajmi:
|4.84 MB
|Davomiyligi:
|04:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-11-2022
Qo'shiq haqida
Sardor Shukurovning «Jannatim onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 474 marta tinglangan — bu Sardor Shukurovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sardor Shukurov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomgir», «Lolaginam».
Sardor Shukurov - Jannatim onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.