Sardor Shukurov - Jannatim onam

Sardor Shukurov — Jannatim onam
Ijrochi: Sardor Shukurov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 474
Hajmi: 4.84 MB
Davomiyligi: 04:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Sardor Shukurovning «Jannatim onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 474 marta tinglangan — bu Sardor Shukurovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sardor Shukurov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomgir», «Lolaginam».

Sardor Shukurov - Jannatim onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00