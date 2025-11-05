Sardor Safarov - Gulim
|Ijrochi:
|Sardor Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|382
|Hajmi:
|8.71 MB
|Davomiyligi:
|04:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2025
Qo'shiq haqida
«Gulim» qo'shig'ini Sardor Safarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 382 marta tinglangan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam».
Sardor Safarov - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.