Sardor Safarov - Gulim

Sardor Safarov — Gulim
Ijrochi: Sardor Safarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 382
Hajmi: 8.71 MB
Davomiyligi: 04:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulim» qo'shig'ini Sardor Safarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 382 marta tinglangan. Sardor Safarov ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevgimni qabrga ko`mib tashlasanag (Baxt senga armon)», «Borolmasam (Remix)», «Borolmasam».

Sardor Safarov - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00