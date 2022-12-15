Sardor Rasulov - Mehrixon
|Ijrochi:
|Sardor Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|225
|Hajmi:
|8.48 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2022
Qo'shiq haqida
«Mehrixon» — Sardor Rasulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 225 marta tinglangan. Sardor Rasulov ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni eslab», «Yaxshimisiz yaxshi qiz», «Sevgilimni toyigacha».
Sardor Rasulov - Mehrixon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.