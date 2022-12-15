Sardor Rasulov - Mehrixon

Sardor Rasulov — Mehrixon
Ijrochi: Sardor Rasulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 225
Hajmi: 8.48 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mehrixon» — Sardor Rasulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 225 marta tinglangan. Sardor Rasulov ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni eslab», «Yaxshimisiz yaxshi qiz», «Sevgilimni toyigacha».

Sardor Rasulov - Mehrixon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00