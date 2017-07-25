Rayhon, Sardor Rahimxon - Ayrma

Rayhon, Sardor Rahimxon — Ayrma
Ijrochilar: Rayhon, Sardor Rahimxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 829
Hajmi: 3.25 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-07-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayrma» — Rayhon va Sardor Rahimxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 829 marta tinglangan. Rayhon ijrosida saytda jami 197 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bilmagandek», «Yig’lama qizaloq», «Alda».

Rayhon, Sardor Rahimxon - Ayrma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00