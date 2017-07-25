Rayhon, Sardor Rahimxon - Ayrma
|Ijrochilar:
|Rayhon, Sardor Rahimxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 829
|Hajmi:
|3.25 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-07-2017
Qo'shiq haqida
«Ayrma» — Rayhon va Sardor Rahimxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 829 marta tinglangan. Rayhon ijrosida saytda jami 197 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bilmagandek», «Yig’lama qizaloq», «Alda».
Rayhon, Sardor Rahimxon - Ayrma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.