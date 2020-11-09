Sardor Mamadaliyev - Muborak

Sardor Mamadaliyev — Muborak
Ijrochi: Sardor Mamadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 780
Hajmi: 4.96 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-11-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Muborak» qo'shig'ini Sardor Mamadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 780 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang».

Sardor Mamadaliyev - Muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00