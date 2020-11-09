Sardor Mamadaliyev - Muborak
|Ijrochi:
|Sardor Mamadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 780
|Hajmi:
|4.96 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2020
Qo'shiq haqida
«Muborak» qo'shig'ini Sardor Mamadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 780 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang».
Sardor Mamadaliyev - Muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.