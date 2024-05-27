Sanjarbek Hamzayev - O'zgarib ketma do'stim
|Ijrochi:
|Sanjarbek Hamzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|297
|Hajmi:
|7.93 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-05-2024
Qo'shiq haqida
«O'zgarib ketma do'stim» qo'shig'ini Sanjarbek Hamzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 27-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 297 marta tinglangan. Sanjarbek Hamzayev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Singlim», «Onam». Bu Sanjarbek Hamzayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sanjarbek Hamzayev - O'zgarib ketma do'stim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.