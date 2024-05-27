Sanjarbek Hamzayev - O'zgarib ketma do'stim

Sanjarbek Hamzayev — O'zgarib ketma do'stim
Ijrochi: Sanjarbek Hamzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 297
Hajmi: 7.93 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-05-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'zgarib ketma do'stim» qo'shig'ini Sanjarbek Hamzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 27-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 297 marta tinglangan. Sanjarbek Hamzayev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Singlim», «Onam». Bu Sanjarbek Hamzayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sanjarbek Hamzayev - O'zgarib ketma do'stim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00