Samandar Ergashev - Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan
|Ijrochi:
|Samandar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|744
|Hajmi:
|4.00 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2023
Qo'shiq haqida
Samandarning «Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 744 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».
Samandar Ergashev - Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.