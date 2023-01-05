Samandar Ergashev - Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan

Samandar Ergashev — Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan
Ijrochi: Samandar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 744
Hajmi: 4.00 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Samandarning «Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 744 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».

Samandar Ergashev - Sen men uchun o`lgansan Armonim bo`lgansan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00