Samandar Ergashev - Borolmayman toyinga men
|Ijrochi:
|Samandar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 060
|Hajmi:
|4.56 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-01-2023
Qo'shiq haqida
«Borolmayman toyinga men» qo'shig'ini Samandar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 060 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».
Samandar Ergashev - Borolmayman toyinga men qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.