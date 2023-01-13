Samandar Ergashev - Borolmayman toyinga men

Samandar Ergashev — Borolmayman toyinga men
Ijrochi: Samandar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 060
Hajmi: 4.56 MB
Davomiyligi: 04:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Borolmayman toyinga men» qo'shig'ini Samandar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 060 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».

Samandar Ergashev - Borolmayman toyinga men qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00