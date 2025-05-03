Sakit Samedov - Кайфуем давай давай

Sakit Samedov — Кайфуем давай давай
Ijrochi: Sakit Samedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 292
Hajmi: 8.08 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-05-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Sakit Samedovning «Кайфуем давай давай» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 3-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 292 marta tinglangan. Sakit Samedov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tufli-mufli», «Premyera», «Ag göyercinim». Bu Sakit Samedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sakit Samedov - Кайфуем давай давай qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00