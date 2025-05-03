Sakit Samedov - Кайфуем давай давай
|Ijrochi:
|Sakit Samedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 292
|Hajmi:
|8.08 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-05-2025
Qo'shiq haqida
Sakit Samedovning «Кайфуем давай давай» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 3-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 292 marta tinglangan. Sakit Samedov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tufli-mufli», «Premyera», «Ag göyercinim». Bu Sakit Samedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sakit Samedov - Кайфуем давай давай qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.