Ruslan Sharipov - Layli Majnun
|Ijrochi:
|Ruslan Sharipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.03 MB
|Davomiyligi:
|05:27
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Layli Majnun» qo'shig'ini Ruslan Sharipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Ruslan Sharipov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tushlarimga kiring onajon», «Osmonimga olib ketaman», «Tegaman». Bu Ruslan Sharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ruslan Sharipov - Layli Majnun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.