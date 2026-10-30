Ruslan Sharipov - Layli Majnun

Ruslan Sharipov — Layli Majnun
Ijrochi: Ruslan Sharipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 10.03 MB
Davomiyligi: 05:27
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Layli Majnun» qo'shig'ini Ruslan Sharipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Ruslan Sharipov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tushlarimga kiring onajon», «Osmonimga olib ketaman», «Tegaman». Bu Ruslan Sharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ruslan Sharipov - Layli Majnun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00