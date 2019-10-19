Renat Sobirov - Bergan va’dalaring qani

Renat Sobirov — Bergan va’dalaring qani
Ijrochi: Renat Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 940
Hajmi: 3.61 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Renat Sobirovning «Bergan va’dalaring qani» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 940 marta tinglangan. Renat Sobirov ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O’zbek estradasi hitlari (MashUp)», «Она красивая», «Самая-самая».

Renat Sobirov - Bergan va’dalaring qani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00