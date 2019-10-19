Renat Sobirov - Bergan va’dalaring qani
|Ijrochi:
|Renat Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|940
|Hajmi:
|3.61 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Renat Sobirovning «Bergan va’dalaring qani» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 940 marta tinglangan. Renat Sobirov ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O’zbek estradasi hitlari (MashUp)», «Она красивая», «Самая-самая».
Renat Sobirov - Bergan va’dalaring qani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.