Ravshan Sobirov - Qayerdasan
|Ijrochi:
|Ravshan Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|600
|Hajmi:
|3.69 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Ravshan Sobirovning «Qayerdasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 600 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».
Ravshan Sobirov - Qayerdasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.