Ravshan Sobirov - Qayerdasan

Ravshan Sobirov — Qayerdasan
Ijrochi: Ravshan Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 600
Hajmi: 3.69 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Ravshan Sobirovning «Qayerdasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 600 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».

Ravshan Sobirov - Qayerdasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00