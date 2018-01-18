Ravshan Sobirov - Qanday qaytara olasan
|Ijrochi:
|Ravshan Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|860
|Hajmi:
|4.95 MB
|Davomiyligi:
|04:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Ravshan Sobirovning «Qanday qaytara olasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 860 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».
Ravshan Sobirov - Qanday qaytara olasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.