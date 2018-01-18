Ravshan Sobirov - Qanday qaytara olasan

Ravshan Sobirov — Qanday qaytara olasan
Ijrochi: Ravshan Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 860
Hajmi: 4.95 MB
Davomiyligi: 04:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Ravshan Sobirovning «Qanday qaytara olasan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 860 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».

Ravshan Sobirov - Qanday qaytara olasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00