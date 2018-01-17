Ravshan Sobirov - Faqat senga
|Ijrochi:
|Ravshan Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|714
|Hajmi:
|4.84 MB
|Davomiyligi:
|04:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Faqat senga» qo'shig'ini Ravshan Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 714 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».
Ravshan Sobirov - Faqat senga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.