Ravshan Sobirov - Faqat senga

Ravshan Sobirov — Faqat senga
Ijrochi: Ravshan Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 714
Hajmi: 4.84 MB
Davomiyligi: 04:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Faqat senga» qo'shig'ini Ravshan Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 714 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi».

Ravshan Sobirov - Faqat senga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00