Qodirjon Madaminov - Yigit davrimda
|Ijrochi:
|Qodirjon Madaminov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 645
|Hajmi:
|3.07 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Yigit davrimda» qo'shig'ini Qodirjon Madaminov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 645 marta tinglangan — bu Qodirjon Madaminovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Qodirjon Madaminov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hamshira qiz», «Yurak», «Onajonlar».
Qodirjon Madaminov - Yigit davrimda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.