Ozodbek Nazarbekov - Qaydasan yorim
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|188
|Hajmi:
|8.12 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-02-2013
Qo'shiq haqida
«Qaydasan yorim» qo'shig'ini Ozodbek Nazarbekov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 25-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 188 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov - Qaydasan yorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.