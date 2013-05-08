Ozodbek Nazarbekov - Ketasan yor
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|224
|Hajmi:
|8.50 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-05-2013
Qo'shiq haqida
«Ketasan yor» qo'shig'ini Ozodbek Nazarbekov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 224 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov - Ketasan yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.