Ozodbek Nazarbekov - Ketasan yor

Ozodbek Nazarbekov — Ketasan yor
Ijrochi: Ozodbek Nazarbekov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 224
Hajmi: 8.50 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-05-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ketasan yor» qo'shig'ini Ozodbek Nazarbekov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 8-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 224 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».

Ozodbek Nazarbekov - Ketasan yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00