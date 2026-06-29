Ozodbek Nazarbekov - Jurnalistlarmiz
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|28
|Hajmi:
|6.11 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-06-2026
Qo'shiq haqida
«Jurnalistlarmiz» — Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 28 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov - Jurnalistlarmiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.