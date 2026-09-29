Ozodbek Nazarbekov - Shu o'g'lonlar bor bo'lsin

Ozodbek Nazarbekov — Shu o'g'lonlar bor bo'lsin
Ijrochi: Ozodbek Nazarbekov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ozodbek Nazarbekovning «Shu o'g'lonlar bor bo'lsin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim». Bu Ozodbek Nazarbekovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ozodbek Nazarbekov - Shu o'g'lonlar bor bo'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00