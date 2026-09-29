Ozodbek Nazarbekov - Shu o'g'lonlar bor bo'lsin
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
Ozodbek Nazarbekovning «Shu o'g'lonlar bor bo'lsin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim». Bu Ozodbek Nazarbekovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ozodbek Nazarbekov - Shu o'g'lonlar bor bo'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.