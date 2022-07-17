Ozoda - Xush kelding
|Ijrochi:
|Ozoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 099
|Hajmi:
|4.10 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-07-2022
Qo'shiq haqida
«Xush kelding» — Ozoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 099 marta tinglangan. Ozoda ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Habibi Hayati Boshqachasan boshqacha», «Yor yor aytmang yor yor», «Hayati».
Ozoda - Xush kelding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.