Ozoda - Xush kelding

Ozoda — Xush kelding
Ijrochi: Ozoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 099
Hajmi: 4.10 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-07-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xush kelding» — Ozoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 099 marta tinglangan. Ozoda ijrosida saytda jami 30 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Habibi Hayati Boshqachasan boshqacha», «Yor yor aytmang yor yor», «Hayati».

Ozoda - Xush kelding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00