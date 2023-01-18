Ozoda Nursaidova - Bir tasalli ber
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 521
|Hajmi:
|1.39 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2023
Qo'shiq haqida
«Bir tasalli ber» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 521 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda».
Ozoda Nursaidova - Bir tasalli ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.