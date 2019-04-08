Osman Navruzov - Yondi Yurak

Osman Navruzov — Yondi Yurak
Ijrochi: Osman Navruzov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 15 044
Hajmi: 6.23 MB
Davomiyligi: 03:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-04-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yondi Yurak» — Osman Navruzov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 8-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 15 044 marta tinglangan. Osman Navruzov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir do’stim bor eslatadi bolalikni», «Qara qara kozli janona (Qolmadi choram)», «O’ylanaman».

Osman Navruzov - Yondi Yurak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00