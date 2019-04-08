Osman Navruzov - Yondi Yurak
|Ijrochi:
|Osman Navruzov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|15 044
|Hajmi:
|6.23 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-04-2019
Qo'shiq haqida
«Yondi Yurak» — Osman Navruzov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2019-yil 8-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 15 044 marta tinglangan. Osman Navruzov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir do’stim bor eslatadi bolalikni», «Qara qara kozli janona (Qolmadi choram)», «O’ylanaman».
Osman Navruzov - Yondi Yurak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.