Osman Navruzov - Ona

Osman Navruzov — Ona
Ijrochi: Osman Navruzov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 39 910
Hajmi: 3.44 MB
Davomiyligi: 04:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ona» — Osman Navruzov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 8-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 39 910 marta tinglangan. Osman Navruzov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir do’stim bor eslatadi bolalikni», «Qara qara kozli janona (Qolmadi choram)», «O’ylanaman». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.

Osman Navruzov - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00