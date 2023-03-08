Osman Navruzov - Ona
|Ijrochi:
|Osman Navruzov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|39 910
|Hajmi:
|3.44 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-03-2023
Qo'shiq haqida
«Ona» — Osman Navruzov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 8-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 39 910 marta tinglangan. Osman Navruzov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir do’stim bor eslatadi bolalikni», «Qara qara kozli janona (Qolmadi choram)», «O’ylanaman». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.
Osman Navruzov - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.