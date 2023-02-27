Olimjon Ne'matjonov - Ot Mingan Yigit Polvon Boladi
|Ijrochi:
|Olimjon Ne'matjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|787
|Hajmi:
|4.32 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-02-2023
Qo'shiq haqida
«Ot Mingan Yigit Polvon Boladi» qo'shig'ini Olimjon Ne'matjonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 27-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 787 marta tinglangan. Olimjon Ne'matjonov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qarasang qarab qoy ha joningdan (feat. Olimjon Nematjonov)», «Xa Joningdan», «Shunaqangi uylangim kelyapti».
Olimjon Ne'matjonov - Ot Mingan Yigit Polvon Boladi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.