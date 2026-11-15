Odilxo'ja Nodirov - Bil
|Ijrochi:
|Odilxo'ja Nodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.94 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-11-2026
Qo'shiq haqida
«Bil» — Odilxo'ja Nodirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Odilxo'ja Nodirov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hayollarim», «Bora-bora», «Sevolmasang». Bu Odilxo'ja Nodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Odilxo'ja Nodirov - Bil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.