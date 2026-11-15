Odilxo'ja Nodirov - Bil

Odilxo'ja Nodirov — Bil
Ijrochi: Odilxo'ja Nodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.94 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bil» — Odilxo'ja Nodirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-noyabrda qo'shilgan. Odilxo'ja Nodirov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hayollarim», «Bora-bora», «Sevolmasang». Bu Odilxo'ja Nodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Odilxo'ja Nodirov - Bil qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00