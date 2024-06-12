Odilbek Abdullayev - Xiyonat

Odilbek Abdullayev — Xiyonat
Ijrochi: Odilbek Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 226
Hajmi: 5.99 MB
Davomiyligi: 03:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-06-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xiyonat» qo'shig'ini Odilbek Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 12-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 226 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».

Odilbek Abdullayev - Xiyonat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00