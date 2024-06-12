Odilbek Abdullayev - Xiyonat
|Ijrochi:
|Odilbek Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 226
|Hajmi:
|5.99 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-06-2024
Qo'shiq haqida
«Xiyonat» qo'shig'ini Odilbek Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2024-yil 12-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 226 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».
Odilbek Abdullayev - Xiyonat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.