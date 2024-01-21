Odil Abdullayev - Yigit yig'laydi
|Ijrochi:
|Odil Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|197
|Hajmi:
|7.97 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-01-2024
Qo'shiq haqida
«Yigit yig'laydi» — Odil Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 21-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Odil Abdullayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jingalak», «Durdona», «Qaramading». Bu Odil Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Odil Abdullayev - Yigit yig'laydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.