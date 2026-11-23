Nozima - Bizni bilgan biladi bilmaganni qo‘y
|Ijrochi:
|Nozima
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.06 MB
|Davomiyligi:
|01:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-11-2026
Qo'shiq haqida
«Bizni bilgan biladi bilmaganni qo‘y» qo'shig'ini Nozima ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-noyabrda qo'shilgan. Bu Nozimaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nozima - Bizni bilgan biladi bilmaganni qo‘y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.