Yodgora G'oipova - Biladi onam
|Ijrochi:
|Yodgora G'oipova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4
|Hajmi:
|7.72 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-07-2026
Qo'shiq haqida
Yodgora G'oipovaning «Biladi onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan.
Yodgora G'oipova - Biladi onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.