Nilufar Usmonova - Sensiz kunlarim
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 450
|Hajmi:
|5.24 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-08-2021
Qo'shiq haqida
«Sensiz kunlarim» qo'shig'ini Nilufar Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 450 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Sensiz kunlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.