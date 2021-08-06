Nilufar Usmonova - Sensiz kunlarim

Nilufar Usmonova — Sensiz kunlarim
Ijrochi: Nilufar Usmonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 450
Hajmi: 5.24 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-08-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sensiz kunlarim» qo'shig'ini Nilufar Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 6-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 450 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».

Nilufar Usmonova - Sensiz kunlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00