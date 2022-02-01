Nilufar Usmonova - Bojxonachilar
|Ijrochi:
|Nilufar Usmonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|306
|Hajmi:
|9.98 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-02-2022
Qo'shiq haqida
«Bojxonachilar» qo'shig'ini Nilufar Usmonova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 306 marta tinglangan. Nilufar Usmonova ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Erkalaydi», «Meyoyad», «Shabada (Meoyad Tojikcha)».
Nilufar Usmonova - Bojxonachilar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.