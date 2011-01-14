Nilufar Saidova - Devona yorim
|Ijrochi:
|Nilufar Saidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|156
|Hajmi:
|7.04 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-01-2011
Qo'shiq haqida
«Devona yorim» qo'shig'ini Nilufar Saidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 156 marta tinglangan. Nilufar Saidova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kechir-kechir», «Oq olma-qizil olma», «Jim-jim».
Nilufar Saidova - Devona yorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.