Nilufar Saidova - Devona yorim

Nilufar Saidova — Devona yorim
Ijrochi: Nilufar Saidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 156
Hajmi: 7.04 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Devona yorim» qo'shig'ini Nilufar Saidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 156 marta tinglangan. Nilufar Saidova ijrosida saytda jami 38 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kechir-kechir», «Oq olma-qizil olma», «Jim-jim».

Nilufar Saidova - Devona yorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00