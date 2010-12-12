Nigora Rahimqulova - Dasta (o'zbekcha)
|Ijrochi:
|Nigora Rahimqulova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|149
|Hajmi:
|8.13 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-12-2010
Qo'shiq haqida
«Dasta (o'zbekcha)» — Nigora Rahimqulova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 12-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 149 marta tinglangan. Nigora Rahimqulova ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boshimga balo», «Sog'inib ketdim», «Guloyim».
Nigora Rahimqulova - Dasta (o'zbekcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.