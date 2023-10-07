Nefes - Gel sacimi yene dara

Nefes — Gel sacimi yene dara
Ijrochi: Nefes
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 445
Hajmi: 0.29 MB
Davomiyligi: 00:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-10-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gel sacimi yene dara» — Nefes ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 445 marta tinglangan. Nefes ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Zamanla», «Yonimda bo'l jonim», «Osiyoda Evropada».

Nefes - Gel sacimi yene dara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00