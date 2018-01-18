Navruz Sobirov - Yozdim
|Ijrochi:
|Navruz Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 072
|Hajmi:
|4.74 MB
|Davomiyligi:
|04:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Navruz Sobirovning «Yozdim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:28, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 072 marta tinglangan. Navruz Sobirov ijrosida saytda jami 138 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Boshima balo», «Gavgolar», «Sani mandan boshqa birov sevmasin».
Navruz Sobirov - Yozdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.