Navai - De mənə gülüm
|Ijrochi:
|Navai
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|657
|Hajmi:
|2.23 MB
|Davomiyligi:
|02:23
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-12-2022
Qo'shiq haqida
«De mənə gülüm» — Navai ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 657 marta tinglangan. Navai ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Есенин», «Эгоист», «Сгореть».
Navai - De mənə gülüm qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.