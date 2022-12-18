Navai - De mənə gülüm

Navai — De mənə gülüm
Ijrochi: Navai
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 657
Hajmi: 2.23 MB
Davomiyligi: 02:23
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«De mənə gülüm» — Navai ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 18-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 657 marta tinglangan. Navai ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Есенин», «Эгоист», «Сгореть».

Navai - De mənə gülüm qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00