Nafis - Sev meni
|Ijrochi:
|Nafis
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|588
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Sev meni» qo'shig'ini Nafis ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 588 marta tinglangan. Nafis ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Holim yomon». Bu Nafisning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nafis - Sev meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.