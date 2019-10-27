Nafis - Sev meni

Nafis — Sev meni
Ijrochi: Nafis
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 588
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sev meni» qo'shig'ini Nafis ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 588 marta tinglangan. Nafis ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Holim yomon». Bu Nafisning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nafis - Sev meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00