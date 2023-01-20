Mustafo - Qirolicham (vals)
|Ijrochi:
|Mustafo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|465
|Hajmi:
|11.05 MB
|Davomiyligi:
|04:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-01-2023
Qo'shiq haqida
Mustafoning «Qirolicham (vals)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 465 marta tinglangan. Mustafo ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qirolicham», «Sevsammi», «Chorsu».
Mustafo - Qirolicham (vals) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.