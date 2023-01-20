Mustafo - Qirolicham (vals)

Mustafo — Qirolicham (vals)
Ijrochi: Mustafo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 465
Hajmi: 11.05 MB
Davomiyligi: 04:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-01-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Mustafoning «Qirolicham (vals)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 20-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 465 marta tinglangan. Mustafo ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qirolicham», «Sevsammi», «Chorsu».

Mustafo - Qirolicham (vals) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00