Mustafo Bayramov - Leyli

Mustafo Bayramov — Leyli
Ijrochi: Mustafo Bayramov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 25
Hajmi: 6.73 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-02-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mustafo Bayramovning «Leyli» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 25 marta tinglangan. Mustafo Bayramov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'paman», «Senden bashga», «Gyzlang Shasy».

Mustafo Bayramov - Leyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00