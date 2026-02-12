Mustafo Bayramov - Leyli
|Ijrochi:
|Mustafo Bayramov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|25
|Hajmi:
|6.73 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-02-2026
Qo'shiq haqida
Mustafo Bayramovning «Leyli» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 25 marta tinglangan. Mustafo Bayramov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'paman», «Senden bashga», «Gyzlang Shasy».
Mustafo Bayramov - Leyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.